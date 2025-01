Kings League, Campolunghi: “La Juve ci sta dando grande visibilità sui social”

Le parole di Luca Campolunghi, presidente delle Zebras (squadra affiliata con la Juve), in vista dell'inizio della Kings League Italia

In vista dell’inizio della Kings League Italia Luca Campolunghi, presidente delle Zebras (squadra affiliata con la Juve) ha detto: “Da tifoso juventino che nasce e cresce juventino, da ragazzo che si mette a fare i video sulla sua squadra del cuore e viene a bussare la Juve per il tuo linguaggio e la comunicazione ed entrare a lavorare in Juventus è anzitutto orgoglio e poi grande responsabilità. Juventus vuol dire linguaggio pulito, educazione e rispetto, essere non tifoso tossico. La Juventus ci ha messo a disposizione il Creator Lab e quando sarà possibile andremo a Vinovo a fare dei ritiro. Poi ci stanno dando una grandissima mano sui social e nella comunicazione. Domenica tutti noi saremo allo stadio a vedere Juventus-Empoli”.

Juve, le parole di Campolunghi

“Basta vedere il riscontro mondiale che ha avuto la Juventus con Zebras. Dopo pochi minuti ne aveva parlato tutto il mondo. Un brand come Juventus amplifica il tutto a livello mondiale. Ora è entrata la Juventus e tutto il mondo adesso se n’è interessato. Noi siamo i primi, la Juventus è sempre avanti. Poi bene se entrano altri club. Però è una grande soddisfazione essere i primi. Questo vorrebbe dire che eventualmente altri club hanno preso la Juve come ispirazione. Marchisio? Ci ha chiesto di essere veri e professionali come tutti i presidenti di una società. Siamo belli carichi”, ha concluso. Nel frattempo Di Marzio ha sganciato la bomba: “Offerta per…” <<<