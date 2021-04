Khedira: “Buona fortuna per il derby amici miei”

Il tedesco ha twittato dal suo profilo

redazionejuvenews

Questa pomeriggio la Juventus scenderà in campo alle 18 allo stadio Grande Torino per la stracittadina contro i granata. La partita, molto delicata per entrambe le squadre, arriva in un momento di buio e disastri alla Continassa: la cena a casa di McKennie con Dybala e Arthur, ha sconvolto un ambiente già poco sereno, visti i risultati che scarseggiano ad arrivare, ed il rendimento scostante della squadra per tutto l'anno. Al netto della Supercoppa Italiana vinta e della finale di Coppa Italia conquistata, i bianconeri sono stati eliminati dal Porto dalla Champions League e sono terzi in campionato, a pari punti con l'Atalanta e a dieci punti dall'Inter capolista, ormai avviata verso il titolo e verso l'interruzione di un monopolio bianconero che dura da nove anni.

Andrea Pirlo ha presentato ieri la partita in conferenza stampa, analizzando la squadra granata: "La squadra è cambiata con il cambio allenatore, hanno un altro atteggiamento. Le squadre di Nicola hanno un'impronta ben decisa, sappiamo bene quello che andremo a trovare domani in campo. Dovremo affrontarla con grade rabbia, soprattutto dopo la sconfitta di Benevento e perchè è un derby da vincere". Motivazioni al massimo quindi, con la squadra che non può più commettere passi falsi: "L'obiettivo è di vincere tutte le partite, poi vedremo cosa succede davanti e dietro. Vogliamo giocare partita per partita per fare più punti possibili. L'obiettivo è vincere domani e pensare a quella successiva".

Un solo obiettivo quindi, con la gara che sarà complicata dalle assenze di Leonardo Bonucci e di Merih Demiral colpiti dal COVID, oltre a quelle di Paulo Dybala, Weston McKennie e Arthur, puniti per la festa della scorsa sera. Una partita difficile, che la Juventus proverà a portare a casa nonostante le difficoltà. A fare il tifo per i bianconeri ci sarà anche l'ex centrocampista bianconero Sami Khedira, che ha augurato buona fortuna alla squadra, rispondendo ad un tweet della Juventus che celebrava un suo gol: "Bei ricordi, buona fortuna per il derby amici miei".