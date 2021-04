Pirlo: “Dybala, McKennie e Arthur non saranno convocati”

Il tecnico presenta la sfida contro il Torino in programma domani

Dopo la sosta per le Nazionali, la Juventus è attesa dalla ripresa del campionato: domani i bianconeri saranno in campo contro il Torino allo stadio granata per il derby della Mole, partita decisiva per le sorti dei bianconeri e per il proseguo del loro campionato. Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo, parla dalla sala stampa dell'Allianz Stadium per presentare la partita in programma domani alle 18.