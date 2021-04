Parla Dybala: “Era una cena e non una festa ma ho sbagliato lo stesso e mi scuso”

Il numero 10 della Juve ha postato una storia su Instagram

A pochi giorni dalla delicatissima sfida contro il Torino, la Juventus sta tentando di ritrovare la serenità giusta per affrontare come si deve il finale di stagione, specie dopo la bruttissima sconfitta subita in casa contro il Benevento nell'ultimo turno di campionato. Ma nelle ultime ore, l'ambiente bianconero è stato scosso da un altro grave avvenimento accaduto nella serata di ieri che, vede coinvolti Weston Mckennie, Arthur e Paulo Dybala, con il primo che ha organizzato un vero e proprio festino presso la sua abitazione, coinvolgendo circa 20 persone, oltre ai suoi due compagni di squadra. Sul posto sono giunte anche le forze dell'ordine, avvisate probabilmente dal vicinato che sentiva schiamazzi e musica ad alto volume. Inizialmente nessuno aveva aperto loro la porta di ingresso della villa, ma dopo numerosi tentativi sono riusciti ad accedervi, trovando il centrocampista texano che si presentava come il proprietario di casa. I presenti della festa saranno tutti sanzionati per aver violato le norme anti Covid, oltre alla sanzione da parte della Juventus ai suoi rispettivi tesserati.

A rompere il silenzio su quanto accaduto, è stato proprio il numero 10 della Vecchia Signora Paulo Dybala che, attraverso una storia Instagram ha chiesto scusa a tutti per il brutto episodio verificatosi: "So che in un momento cosi difficile nel mondo per il Covid sarebbe stato meglio non sbagliare, ma ho sbagliato a rimanere a cena fuori. Non era una festa, ma ho sbagliato lo stesso e mi scuso". Ora bisognerà capire se la società si limiterà solo ad un'ammenda o se sta pensando a qualcosa di piu serio, come ad esempio una mancata convocazione di tutti e tre nel derby della Mole. Questo potrebbe ritardare ulteriormente il rientro in campo proprio dell'argentino che, senza ombra di dubbio è quello piu atteso da tutti i suoi tifosi.