Verso Torino-Juve: Emergenza in difesa, ma Alex Sandro verso il recupero

Alex Sandro potrebbe tornare a disposizione di Pirlo per il derby

Domani alle ore 18 la Juventus di Andrea Pirlo scenderà in campo per una partita fondamentale. Per i bianconeri, quella con il Torino, non è una partita per riscattarsi dopo la brutta figura contro il Benevento in casa, ma di mettere le basi per la qualificazione in Champions League, visto che il quarto posto non è scontato, dato che ci sono cinque squadre che stanno lottando per il terzo e quarto posto (Juventus, Napoli, Atalanta, Roma e Lazio), con Inter e Milan che ormai hanno ipotecato il primo e secondo posto, salvo sorprese. Tuttavia, la Juve deve fare i conti con una rosa decimata.