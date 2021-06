Khedira: “Alla Juve ho trovato una famiglia, Buffon persona fantastica. E Ronaldo…”

Le dichiarazioni dell'ex centrocampista bianconero

"Ritiro? Ci vuole tempo, non è una decisione presa da un giorno all'altro. Ho lasciato ciò che amo di più e devo accettarlo a poco a poco. Il mio corpo non era più preparato per continuare a giocare ai massimi livelli ed era arrivato il momento di lasciare. Se non posso dare tutto me stesso, è meglio farsi da parte. È una cosa a cui pensavo da molto tempo parlandone con la mia famiglia. In questo momento, provo sensazioni strane. Da una parte sei triste, certo, perché non giocherai più, ma dall'altra guardi a ciò che hai realizzato e provi molta felicità e orgoglio.Ho fatto una carriera fantastica. Ho giocato per la squadra della mia città natale e ho vinto una Bundesliga. Poi è arrivato il Real Madrid e mi ha cambiato la vita. L'addio al Real è stato difficile, ma quando mi chiamò la Juve sentii che era la scelta giusta per crescere: sono stato molto felice, ho vinto titoli, eravamo una famiglia. È stata un'ottima decisione. La chiamata di Mourinho per andare al Real? All'inizio pensavo fosse uno scherzo. Quella conversazione ha cambiato la mia carriera. Mourinho è la cosa migliore che mi sia capitata.