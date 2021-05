Khedira annuncia il ritiro: “Sabato l’ultima partita della mia carriera”

Il post del centrocampista tedesco

"E' tempo di salutarsi. Non è mai facile prendere decisioni che cambiano la vita. Ma a volte devi. Sabato giocherò l'ultima partita della mia carriera! È stato un onore per me giocare per alcuni dei più grandi club là fuori, vincere titoli straordinari e far parte di un momento storico in cui abbiamo tenuto tra le mani il trofeo della coppa del mondo nel 2014! Grazie a tutti i fans, tifosi, compagni di squadra, allenatori e ovviamente alla mia famiglia e agli amici. Siete sempre stati lì per me lungo questo viaggio che ora finisce. Ci rivedremo!