Bruno Fernandes: “La mentalità di CR7 mi ha motivato”

Il portoghese ha parlato

Bruno Fernandes, stella in ascesa del Manchester United e della nazionale portoghese, ha parlato del suo rapporto con Cristiano Ronaldo. CR7 è da anni un riferimento per tutto il mondo del calcio, ma per i suoi connazionali è un totem con cui confrontarsi diventa un obbligo. Queste le dichiarazioni di Bruno Fernandes ai canali ufficiali dei Red Devils: "Tutti sanno che quando ero un giovane emergente il mio idolo era Cristiano. Credo dipendesse da parecchi fattori. Quando Cristiano ha cominciato a fare i primi passi in nazionale c’erano gli Europei in Portogallo: era il 2004 e io avevo nove anni. Quell’anno ce lo ricordiamo tutti, perché abbiamo perso la finale contro la Grecia in casa e abbiamo visto Ronaldo piangere dopo la finale. Era un ragazzo che stava cominciando a brillare e io iniziai a seguirlo. Non soltanto perché giocava nel mio ruolo, non era così, ma per come lavorava giorno dopo giorno, per la mentalità che aveva, la capacità di dare sempre il 100% in ogni partita di quel livello. Per me era un qualcosa di molto motivante, come se mi dicesse che dovevo sempre migliorare. Segnava ogni partita, ma a quella successiva cercava comunque di fare ancora meglio".