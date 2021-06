Rampulla: “Donnarumma erede di Buffon. Liberarsi dello stipendio di CR7 aiuterebbe la Juve…”

L'ex portiere ha parlato

Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juve, ha parlato ai microfoni di calciomercatonews.it: "Allegri al posto di Pirlo scelta giusta? Questo lo sapremo l’anno prossimo. Sembrava inizialmente che la scelta corretta fosse Pirlo, invece poi la Juve ci ha ripensato. A volte si prendono delle decisioni ponderate, esonerare Sarri e prendere Pirlo mi è sembrata più una scelta d’istinto. Hanno capito probabilmente che forse non era ancora pronto, nonostante alla fine abbia vinto due trofei, cosa mai facile. Bisogna comunque dare merito all’allenatore del buon lavoro svolto. Probabilmente i dirigenti si sono accorti di volere qualcosa in più e hanno richiamato Allegri? Donnarumma? Fa gola a tante società. È giovane, ma ha già tanta esperienza ed è il portiere della Nazionale. Ha davanti a sé 13/15 anni almeno di valore assoluto. È un portiere di grande affidamento ed è sicuramente l’erede di Buffon. Per quanto riguarda l’addio al Milan, club in cui è nato ed era capitano a 22 anni, è una scelta da valutare per bene. Il Milan non è una squadra qualunque e diventare una bandiera dei rossoneri sarebbe stato importante. Forse è una visione del calcio un po’ antiquata, ma ognuno fa le valutazioni che deve fare. Se poi si fanno scelte economiche è un altro discorso. Io faccio parte di un calcio diverso, però capisco. Come diceva Maldini stesso ormai le bandiere non ci sono più e va bene così".