Kephren Thuram, la Juve si muove sul mercato: la chiave è il padre Lilian

La Juve si muove sul mercato e comincia la ricerca del sostituto di Pogba: i bianconeri hanno un'arma segreta per convincere Kephren Thuram

Dopo la positività al doping di Paul Pogba la Juve non può fare altro che cominciare a mettersi alla ricerca di un sostituto . Il Polpo infatti non è stato ancora condannato ma rischia uno stop molto lungo.

Uno dei nomi preferiti dalla dirigenza bianconera è quello di Khephren Thuram , centrocampista francese del Nizza che sta convincendo tutti in Ligue 1.

Il costo del cartellino è di almeno 40 milioni di euro ma la Juve ha un asso nella manica: convincere il padre, ed ex giocatore bianconero, Lilian. La Vecchia Signora potrebbe quindi sfruttare gli ottimi rapporti con la famiglia per agevolare le trattative, ma per il momento nessuna offerta ufficiale.