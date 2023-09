Juve, Bonolis su Pogba: “Non cambia nulla… non ha mai giocato”

Le parole del conduttore tv e tifoso dell'Inter Paulo Bonolis sul caso di positività al doping di Paul Pogba: "Alla Juve non cambia nulla"

La positività al doping di Paul Pogba è stata una bruttissima mazzata in casa Juve perchè arrivata proprio quando il francese sembrava ormai vicino al ritorno in campo.

Intervistato da L'Interista, il conduttore televisivo e grande tifoso interista Paolo Bonolis sulla questione ha detto: "Innanzitutto devono vedere le controanalisi. Poi il fatto che sia successo a Pogba mi fa dire che non è che gli cambi troppo visto che non ha mai giocato molto dal suo ritorno in bianconero".