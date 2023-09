Ritorno di fiamma per il mercato: la Juve torna a pensare a lui

Senza coppe europee e con una sola competizione a cui pensare la Juve insieme all'Inter è tra le principali candidate per la vittoria dello scudetto. La stagione è iniziata alla grande e Allegri può contare su un'ottima rosa, ma la positività al doping di Pogba ha lasciato scoperto un buco. Per questo in vista del prossimo mercato la Juve ha già cominciato a cercare dei possibili sostituti del francese.