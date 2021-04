Juventus Women, Guarino avvisa la Roma: “Crediamo nella rimonta”

Le parole dell'allenatrice juventina

"La squadra arriva da una vittoria importante ottenuta contro il Sassuolo. E’ una squadra che in questo momento sta cercando di recuperare le diverse giocatrici infortunate. Arriva consapevole di partire svantaggiata in un confronto di altissimo livello. Siamo pronte e agguerrite per cercare di rimontare la sconfitta dell'andata. Infortunate? Stiamo cercando di recuperare Girelli e Bonansea che sono le giocatrici che, insieme a Galli, non hanno preso parte all’ultima gara che abbiamo giocato in campionato. Stiamo tentando il tutto per tutto per averle di nuovo a disposizione.

Punti forti della Roma? Bisogna stare attenti a qualsiasi situazione di gioco che loro possono trasformare in un’azione pericolosa. La Roma è una squadra che gioca bene e che ha diverse giocatrici che possono cambiare in corso una partita grazie alle loro azioni individuali. Bisognerà essere molto attente ai dettagli e avere pazienza, giocare senza fretta, perché la gara potrebbe protrarsi anche oltre i 90 minuti. Occorreranno intelligenza, aggressività e naturalmente qualità per riuscire nella rimonta. E’ successo anche in altre occasioni durante campionato di dover rimontare un parziale svantaggio. Per me questa partita è come se fosse un secondo tempo in cui si richiede maggior energia per rimontare un risultato. A livello motivazionale la partita si prepara da sola. Sappiamo di dover fare uno sforzo in più per riprendere in mano la gara. E’ anche vero che abbiamo tutto il tempo per farlo