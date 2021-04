Juventus Women, Guarino: “Attenzione al Sassuolo, tre punti sono importanti”

Le parole dell'allenatrice bianconera

"Il Sassuolo è una squadra che gioca bene a calcio. Oltre al possesso e alle giocate improvvise, hanno giocatrici aggressive e lottano sempre per la riconquista della palla. Sarà una partita molto tattica dove la componente mentale dovrà fare la differenza.Partita dell'andata? E' già dimenticata. Come ho detto alle ragazze il risultato non rispecchiava l’andamento della gara. Il Sassuolo aveva fatto un’ottima prestazione, noi siamo state brave e fortunate nel colpire nei momenti giusti e a non essere andate sotto.

Importanza della gara? A cinque giornate dal termine tre punti sono fondamentali per rimanere in vetta. Una vittoria ci permetterebbe di proseguire il nostro percorso in testa della classifica. Indisponibili? Bonansea è ancora fuori per infortunio, Aurora Galli si è fatta male in settimana. Per il resto stiamo abbastanza bene, dobbiamo valutare le condizioni di alcune giocatrici. Post-sosta? Non abbiamo avuto tantissimo tempo da dedicare alla gara, ma questo non è un alibi. È successo già in altre circostanze. Ora dobbiamo focalizzarci sul campionato e recuperare le forze e le energie necessarie per affrontare squadre di questo calibro. Momento di crescita? Nelle difficoltà ci siamo compattate e mantenute sempre vive. Abbiamo sfruttato i nostri punti di forza nel pieno della nostra consapevolezza. La maturità che la squadra ha raggiunto è ormai evidente ed è uno dei nostri punti di forza".