Bonansea: “Futuro? Mi vedo come allenatore in seconda. Alle bambine farei fare più tecnica”

L'attaccante della Juventus Women ha parlato

TORINO - Barbara Bonansea, attaccante della Juventus Women e pilastro della Nazionale italiana femminile, ha parlato degli sviluppi del calcio femminile in Italia e all'estero passando per la sua infanzia. Queste le sue parole nel corso di una diretta sul noto social network, Facebook: "I miei inizi? L'allenatore di mio fratello è stato in grado di osservare. Non si vedeva spesso una donna giocare a calcio. Io andavo sempre a vedere gli allenamenti e lui mi vedeva sempre di fuori. Un giorno, incuriosito, mi ha detto di entrare. Non era semplice insieme ai maschietti. Grazie a lui ho cominciato a cinque anni. Il talento è innato ma non tutti sono in grado di costruirci qualcosa intorno al talento. A me il talento è cresciuto tanto nel cortile di casa. Le tantissime ore passate in cortile con mio fratello e mio papà hanno fatto crescere il mio talento.