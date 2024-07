Juventus, le informazioni sulle vendite dei biglietti

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della vendita dei biglietti.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Como, Roma e Napoli. Bianconeri, siete pronti a tornare a casa? L’Allianz Stadium aprirà le proprie porte per il primo match ufficiale della stagione lunedì 19 agosto alle ore 20:45 – già martedì 6, però, il nostro stadio ospiterà la partita amichevole tra la Prima Squadra e la Next Gen – contro il Como e coinciderà con il primo incontro del nostro campionato.

Roma e Napoli, invece, saranno i due big match successivi alla sfida contro i lariani tra le mura amiche. Verona ed Empoli, invece, le due trasferte in programma rispettivamente prima delle sfide contro giallorossi e partenopei. Anche per la partita contro la Roma la data e l’orario sono già stati fissati: l’appuntamento è per domenica 1 settembre alle ore 20:45. Di seguito tutte le informazioni utili per acquistare i tagliandi per le prime tre partite in casa di questa stagione.

TUTTI I VANTAGGI DI ESSERE MEMBER Anche quest’anno, la prima fase di vendita sarà sempre riservata ai J1897 Member che potranno beneficiare di una tariffa dedicata con almeno il 10% di sconto. Anche i Black & White e Stadium Member avranno la possibilità di acquistare i biglietti prima della vendita libera, scegliendo i migliori posti disponibili a un prezzo speciale. In occasione dei big match di Serie A contro Roma e Napoli solo gli abbonati alla stagione 2024/2025, con un abbonamento “FULL” o “STAR”, avranno l’opportunità di poter acquistare ulteriori biglietti in una fase che anticipa l’apertura al pubblico.

UNA GRANDE NOVITÀ La vera novità di quest’anno, invece, riguarderà la possibilità per tutti i Member 2024-2025 (J1897, Black & White e Stadium) di poter acquistare, durante la propria fase di vendita riservata, un biglietto anche per i Junior Member (dai 6 ai 10 anni) o Young Member (dagli 11 ai 13 anni) con uno sconto davvero speciale del 50% nei settori disponibili dell’Allianz Stadium. Scopri tutti i vantaggi Juventus Membership!”.