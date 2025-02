Juventus, ufficiale l’arrivo di Lloyd-Kelly: il comunicato

Juve, alla scoperta di Kelly

“Nato il 6 ottobre 1998 a Bristol, Lloyd Kelly è un difensore centrale che può essere impiegato anche come terzino sinistro. Cresciuto nelle giovanili del Bristol City, ha fatto il suo debutto in prima squadra nel 2017, attirando l’attenzione per la sua combinazione di forza fisica e qualità tecniche. Nel 2019 è passato al Bournemouth, dove è rimasto fino al 2024, disputando 141 partite e andando in gol in 3 occasioni.

Nella stagione in corso ha militato delle fila del Newcastle (14 presenze totali)”. Intanto ecco le ultime sul calciomercato della Juve<<<