Ag. Veiga: “Renato? Il suo ruolo è quello di difensore centrale”

Renato Montalbano, agente di Renato Veiga, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita di ieri.

Renato Montalbano, agente di Renato Veiga, calciatore appena arrivato alla Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Siamo tutti molto contenti, il ragazzo è soddisfatto e continuerà a lavorare per crescere di partita in partita con la sua squadra. Il debutto è stato positivo. Da parte sua c’è stata molta contentezza, allegria e soddisfazione. Ha voglia di far bene con la Juventus. E’ un ragazzo semplice e solare. E’ la prima partita, deve lavorare con la Juventus e si sta trovando molto bene. Non ci pensiamo ora”.

Sul ruolo

“Secondo me il suo ruolo è quello di difensore centrale, ma si è messo a disposizione del mister e darà il suo meglio in qualsiasi posizione. Se l’interesse della Juve è partita a gennaio? No, dal punto di vista dello scouting è seguito da molti anni. Le grandi squadre come la Juventus, che sono in possesso di una rete di osservatori importante, seguono tanti calciatori a livello mondiale. E’ una società molto attenta alla loro crescita, questo è stato il momento opportuno per fare un passo deciso”. Intanto ecco le ultime notizie sulla Juve<<<