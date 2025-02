Calciomercato Juventus, c'è l'accordo! Vlahovic scambiato con...

La Juventus sta lavorando da giorni alla costruzione di una rosa importante anche per il prossimo anno. E il prossimo calciomercato...

Voci importanti e caldissime, sono quelle che stanno circolando e che raccontano delle ultime indiscrezioni sulle mosse che la Juventus potrebbe portare a termine in sede di calciomercato. Voci e opportunità che Giuntoli potrebbe portare a termine con la voglia di migliorare il prima possibile la rosa a disposizione di Thiago Motta. In questo senso possiamo dire che qualche idea si sta già palesando, qualcosa si muove. Ed è per questa ragione che oggi fa rumore un tweet che spiega quello che potrebbe accadere.

Secondo quanto viene svelato dal giornalista Paolo Paganini, infatti, sarebbe in piedi già un accordo tra Juventus e PSG per il riscatto di Kolo Muani. Ma con un colpo di scena clamoroso. Ossia con l’inserimento nell’affare, del cartellino di Vlahovic. Secondo Paganini, le parti sarebbero già d’accordo per portare a termine una trattativa, questa, che avrebbe a dir poco del clamoroso. Ma che allo stesso tempo potrebbe portare dei benefici a tutti quanti. Vedremo quello che succederà. Nel frattempo, però, possiamo dire che dei movimenti ci sono già. E sempre parlando di Juventus, occhi bene aperti: sta circolando infatti una voce da urlo per il prossimo anno <<<