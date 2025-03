Juventus, ufficiale l’esonero di Thiago Motta: il comunicato

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sull'esonero di Thiago Motta, con il contestuale annuncio di Tudor.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri, comunicando l’esonero di Thiago Motta, che era già in bilico da qualche giorno. Ora si attende l’arrivo di Tudor come successore fino a giugno. Ecco il comunicato: “Juventus FC comunica di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. Juventus FC comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor che domani dirigerà il primo allenamento”.

Le parole di Ceccarini

“Il cielo sopra Thiago Motta in questo momento è pieno di nuvole per cui ci sarà da affrontare anche questo argomento. Detto questo la Juventus ha già predisposto almeno 3 operazioni. La prima in difesa. E vero che rientreranno Bremer e Cabal, che su Kelly scatterà l’obbligo ma l’idea di aggiungere un altro elemento è più che mai viva. Il nome caldo resta quello di Hancko del Feyenoord. La Juventus lo avrebbe preso già a gennaio ma il club olandese non ha mai voluto discutere di una cessione. La richiesta anche a giugno sarà alta ma i bianconeri possono contare sulla volontà del giocatore, che ha aperto al trasferimento. Anche a centrocampo la Juventus ha previsto un altro investimento. L’obiettivo è un giocatore con caratteristiche ben precise”.