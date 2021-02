Juventus U23, Zauli: “Finalmente si vedono i risultati di questo progetto”

Le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia della partita contro il Lecco

"Contro il Lecco è una partita molto importante, sia noi sia loro ci giochiamo delle posizioni nell’eventuale accesso ai playoff. Ogni squadra mette le proprie caratteristiche per cercare di arrivare al risultato massimo. Noi abbiamo fatto spesso possesso palla ed abbiamo anche il miglior attacco, quindi significa che è stato redditizio il lavoro fatto fin qui. Domani incontreremo una squadra esperta e con grande fisicità, che punta ad arrivare a posizioni di vertice. Hanno ottimi giocatori che hanno fatto campionati in categorie superiori. Per noi sarà un ottimo banco di prova per vedere se in questo finale riusciamo a guadagnare ulteriori posizioni. Test di maturità? Ogni partita per noi è un banco di prova, uno step necessario per la nostra crescita, una cultura del lavoro per arrivare ai risultati sportivi che ci siamo prefissati. È una delle tappe del progetto Under 23 in cui bisogna crescere non nella singola partita, ma in 10 mesi in cui costruiamo questi ragazzi. Tutto perché possano essere protagonisti in categorie superiori in futuro.