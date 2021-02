Jankovic: “La Juventus potrebbe avere dei problemi con l’Hellas Verona”

L'ex giocatore dell'Hellas Verona ha parlato

TORINO - L'ex giocatore dell'Hellas Verona, Bosko Jankovic , ha parlato ai microfoni di Tmw cica la sfida di stasera tra bianconeri e scaglieri, match valido per il campionato di Serie A e per la corsa allo scudetto della Juventus di Andrea Pirlo . Di seguito riportiamo le sue parole: "Se l'Hellas Verona può battere la Juve? Diciamo che adesso che il Verona sta giocando un calcio offensivo con un allenatore bravo e ragazzi che hanno voglia di crescere la Juve può essere battuta. La Juventus stasera potrebbe avere dei problemi. Per i bianconeri è un campionato altalenante? Tanti giocatori nuovi, la squadra ha cambiato molto e ha bisogno di tempo. Poi ci sono molti giovani come Kulusevski, Mckennie, Chiesa: bravi ma hanno bisogno di esperienza. Se l'Hellas Verona sta rispettando le aspettative di inizio stagione? Juric è bravo, ha grandi prospettive. Arriva dalla scuola di Gasperini, è stato nostro allenatore: uno dei migliori della mia carriera".

Poi ancora: "Che partita sarà a Madrid considerando che Gasperini ha perso di misura in Champions League con la sua Atalanta? A Madrid sarà una partita molto diversa. Mi fido di Gasperini. È mancata un po’ di fortuna al di là dell’arbitro che è stato inguardabile. L’Atalanta può passare il turno. Se il mio Genoa è rinato sotto la guida di Davide Ballardini? Sta facendo un grande lavoro grazie ad un allenatore che conosce bene la piazza e il presidente. Voglio vedere il Genoa almeno a metà classifica, sono stanco di pensare che debba solo salvarsi. Il Genoa non è certo una squadra da Serie B. Se porterò nuovi giovani talenti in Italia all'altezza del campionato di Serie A? Ci sono tanti calciatori serbi interessanti. Ma qua non è facile fare il procuratore per tanti motivi, è un paese particolare. Vedremo cosa succederà".