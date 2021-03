Juventus, tutti gli impegni dei calciatori in Nazionale

Tutte le gare che vedranno impegnati i giocatori bianconeri

redazionejuvenews

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha fatto il punto sugli impegni che i suoi calciatori affronteranno in Nazionale nei prossimi giorni:

"È arrivata la sosta per le Nazionali e sono diversi i giocatori della Juventus convocati dalle rispettive Selezioni.

Qui sotto tutti gli impegni ai quali parteciperanno i calciatori della Prima Squadra e dell’Under 23.

PRIMA SQUADRA

Sono 12 i bianconeri che vestiranno i colori della propria Nazionale.

Partiamo dall’Italia: Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa e Giorgio Chiellini hanno risposto alla chiamata del C.T. Roberto Mancini e sono attesi da tre gare. Giovedì 25 marzo, alle ore 20.45, saranno impegnati allo Stadio “Ennio Tardini” di Parma nel match valevole per la prima giornata del girone di qualificazione ai Mondiali del 2022 contro l’Irlanda del Nord. Tre giorni dopo (28 marzo), gli azzurri (sempre allo stesso orario) se la vedranno con la Bulgaria allo Stadio “Vasil Levski” di Sofia e in palio ci saranno altri punti importanti per la qualificazione alla Coppa del Mondo. L’Italia chiuderà a Vilnius il ciclo di tre partite utili per i prossimi Mondiali affrontando la Lituania (31 marzo - ore 20.45).

Tre partite anche per la Turchia di Merih Demiral che mercoledì 24 marzo (ore 18.00), a Istanbul, affronterà l’Olanda di Matthijs de Ligt nel primo dei tre impegni in programma valevoli per la qualificazione ai Mondiali del 2022. Sabato la Nazionale turca se la vedrà con la Norvegia, in campo neutro a Malaga (ore 18.00). Chiuderà il trittico di incontri la sfida contro la Lettonia, in programma per il 30 marzo alle ore 20.45, nuovamente a Istanbul.

Dopo il match contro la Turchia, invece, la Nazionale olandese di de Ligt giocherà ad Amsterdam (27 marzo - ore 18.00) contro la Lettonia e in trasferta contro Gibilterra (30 marzo - ore 20.45).

Tre impegni legati alla qualificazione ai Mondiali in Qatar anche per Wojciech Szczesny e la sua Polonia. Il primo è in programma per giovedì 25 marzo alle ore 20.45 alla “Puskás Aréna” di Budapest contro l’Ungheria. Il secondo lo giocherà in casa, a Varsavia, contro Andorra (28 marzo - ore 20.45) prima di andare a Londra ad affrontare l’Inghilterra (31 marzo - ore 20.45).

Convocazione in Nazionale anche per Dejan Kulusevski che con la Svezia inizierà il cammino verso la Coppa del Mondo del 2022 affrontando a Solna la Georgia (25 marzo - ore 20.45). A seguire impegni con il Kosovo (28 marzo - ore 20.45), in trasferta e sempre valevole per la qualificazione ai Mondiali, prima di chiudere con l’amichevole contro l’Estonia, nuovamente a Solna (31 marzo - ore 17.45).

Tre impegni ufficiali anche per la Francia di Adrien Rabiot che aprirà la sua corsa ai Mondiali in Qatar contro l’Ucraina allo “Stade de France” (24 marzo - ore 20.45). Le due trasferte, prima in Kazakistan (28 marzo - ore 15.00) e poi in Bosnia-Erzegovina (31 marzo - ore 20.45), chiuderanno questo ciclo di partite per i transalpini.

Il cammino del Portogallo di Cristiano Ronaldo verso la prossima Coppa del Mondo inizierà da Torino, dall’Allianz Stadium. La Nazionale portoghese affronterà l’Azerbaigian mercoledì 24 marzo alle ore 20.45, prima delle trasferte in Serbia (27 marzo - ore 20.45) e in Lussemburgo (30 marzo - ore 20.45).

Alvaro Morata e la sua Spagna esordiranno nel loro girone di qualificazione ai Mondiali del 2022 a Granada contro la Grecia (25 marzo - ore 20.45), prima della trasferta contro la Georgia (28 marzo - ore 18.00) e della gara interna contro il Kosovo (31 marzo - ore 20.45), a Siviglia.

Da segnalare anche la convocazione nell’Italia Under 21 di Gianluca Frabotta, selezionato dal C.T. Paolo Nicolato in vista delle prime tre gare della fase a gironi dell’Europeo che varranno l’accesso ai quarti di finale (da disputare, eventualmente, a maggio). Gli azzurrini giocheranno le loro prime tre partite in Slovenia e se la dovranno vedere con la Repubblica Ceca (24 marzo - ore 18.00), la Spagna (27 marzo - ore 21.00) e la Slovenia stessa (30 marzo - ore 21.00).

UNDER 23

Sono 2, invece, i giovani bianconeri convocati dalle rispettive Nazionali.

Hamza Rafia farà parte del gruppo della Nazionale maggiore tunisina che affronterà due match valevoli per le ultime due giornate del girone di qualificazione in vista dell’African Nations Cup del 2021. La Tunisia scenderà in campo giovedì 25 marzo, alle ore 20.00, contro la Libia e domenica 28 marzo, alle ore 15.00, contro la Guinea Equatoriale.

Radu Dragusin, invece, prenderà parte anche lui all’Europeo Under 21 con la sua Romania che giocherà le sue prime tre partite in terra ungherese e affronterà in sequenza l’Olanda (24 marzo - ore 21.00), l’Ungheria stessa (27 marzo - ore 18.00) e per finire la Germania (30 marzo - ore 18.00).

L’AGENDA DEI BIANCONERI

24.03 ore 18.00 Turchia-Olanda (Qualificazioni Mondiali)

24.03 ore 20.45 Francia-Ucraina (Qualificazioni Mondiali)

24.03 ore 20.45 Portogallo-Azerbaigian (Qualificazioni Mondiali)

24.03 ore 18.00 Repubblica Ceca U21-Italia U21 (Europei U21)

25.03 ore 20.45 Italia-Irlanda del Nord (Qualificazioni Mondiali)

25.03 ore 20.45 Ungheria-Polonia (Qualificazioni Mondiali)

25.03 ore 20.45 Svezia-Georgia (Qualificazioni Mondiali)

25.03 ore 20.45 Spagna-Grecia (Qualificazioni Mondiali)

27.03 ore 18.00 Norvegia-Turchia (Qualificazioni Mondiali)

27.03 ore 18.00 Olanda-Lettonia (Qualificazioni Mondiali)

27.03 ore 20.45 Serbia-Portogallo (Qualificazioni Mondiali)

27.03 ore 21.00 Spagna U21-Italia U21 (Europei U21)

28.03 ore 15.00 Kazakistan-Francia (Qualificazioni Mondiali)

28.03 ore 18.00 Georgia-Spagna (Qualificazioni Mondiali)

28.03 ore 20.45 Bulgaria-Italia (Qualificazioni Mondiali)

28.03 ore 20.45 Polonia-Andorra (Qualificazioni Mondiali)

28.03 ore 20.45 Kosovo-Svezia (Qualificazioni Mondiali)

30.03 ore 20.45 Turchia-Lettonia (Qualificazioni Mondiali)

30.03 ore 20.45 Gibilterra-Olanda (Qualificazioni Mondiali)

30.03 ore 20.45 Lussemburgo-Portogallo (Qualificazioni Mondiali)

30.03 ore 21.00 Italia U21-Slovenia U21 (Europei U21)

31.03 ore 17.45 Svezia-Estonia (Amichevole)

31.03 ore 20.45 Lituania-Italia (Qualificazioni Mondiali)

31.03 ore 20.45 Inghilterra-Polonia (Qualificazioni Mondiali)

31.03 ore 20.45 Bosnia-Francia (Qualificazioni Mondiali)

31.03 ore 20.45 Spagna-Kosovo (Qualificazioni Mondiali)