Morata, ora la permanenza è in bilico

Il punto sul futuro dello spagnolo

redazionejuvenews

Il sorprendente ko casalingo contro il Benevento, formazione che non vinceva in campionato da ormai più di due mesi, ha messo in discussione giocatori e staff in casa Juventus. Il club bianconero, dopo nove anni di trionfi in campo italiano, si trova a dieci punti dalla vetta ad undici partite dal termine, sempre più vicino ad abdicare il trono di campioni d'Italia dopo il lungo periodo di successi. Situazione che avrebbe mandato su tutte le furie la società, in primis il presidente Andrea Agnelli che, secondo alcune voci, avrebbe confermato a tempo la propria fiducia al tecnico Andrea Pirlo. In estate, poi, si dovrà progettare in maniera sicuramente diversa da quanto fatto nelle ultime due annate.

Primo argomento che verrà affrontato sarà quello della rosa, evidentemente incompleta per poter concorrere alla vittoria su tre fronti contemporaneamente. Stando a quanto riportato quest'oggi da Tuttosport, a farne le spese, tra gli altri, potrebbe essere anche Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo aveva iniziato alla grande questa stagione, trascinando la squadra con i suoi gol anche nel periodo in cui Cr7 era indisponibile causa Covid, salvo poi accusare una clamorosa flessione in questi ultimi mesi. Anche contro i campani, nella gara giocata ieri all'"Allianz Stadium", il numero 9 si è mostrato impreciso sotto porta, sprecando diverse buone occasioni, a certificare un pomeriggio evanescente per lui.

Per il quotidiano piemontese, non solo il riscatto, ma anche il rinnovo del prestito con l'Atletico Madrid sarebbe in bilico. 10 milioni non sono una cifra eclatante e allettano la Juventus, che terrà però sott'occhio le prestazioni che offrirà il ragazzo madrileno da qui al termine della stagione. I nomi per rimpiazzarlo non mancherebbero, a partire dai già sondati Milik (che tornerebbe volentieri in Italia) e Kean (permanenza al Psg in bilico), fino ad arrivare al grande sogno Haaland, seguito però da mezza Europa.