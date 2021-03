Juve, in 12 rispondono alle convocazioni delle Nazionali

Andrea Pirlo lavorerà alla Continassa a ranghi ridotti

redazionejuvenews

La Juventus ha perso ieri la partita contro il Benevento e ha probabilmente detto definitivamente addio alle speranze di rimonta sull'Inter per arrivare al decimo scudetto consecutivo. Con la sconfitta di ieri i bianconeri hanno confermato il trend negativo di questa stagione, che li ha visti sempre sconfitti prima della sosta del campionato, e che non li ha visti riuscire ad ottenere quattro vittorie di fila in campionato. Un passo falso che ha lasciato molti strascichi a Torino, con tutti quanti che sono finiti sul banco degli imputati, dai giocatori all'allenatore, passando per la dirigenza.

Questi giorni saranno utili ai bianconeri per riordinare le idee e preparare la ripresa del campionato, che li dovrà vedere scendere in campo con un altro piglio e un'altra voglia: la squadra ieri sembrava svogliata e senza motivazioni, e non è riuscita a dare seguito alle parole spese in settimana e dopo l'eliminazione dalla Champions League, che avevano visto i giocatori e lo staff bianconero esporsi sulle partite che verranno e sulla concentrazione massima che sarebbe stata messa. Ieri tutto questo è mancato, e i bianconeri ora si trovano in una difficile situazione: il distacco dall'Inter sembra ormai troppo per essere recuperato, e la squadra di Andrea Pirlo tornerà in campo dopo la sosta per cercare di limitare i danni e per raggiungere almeno il secondo posto, oltre che per vincere la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta.

Andrea Pirlo in queste due settimane non avrà a disposizione 12 giocatori, convocati tra le varie nazionali: oltre a Cristiano Ronaldo, che però rimarrà a Torino con il Portogallo ad allenarsi, sono stati convocati Dejan Kulusevski dalla Svezia, Matthijs de Ligt dall'Olanda, Alvaro Morata dalla Spagna, Wojciech Szczesny dalla Polonia e Chiellini, Chiesa, Bernardeschi e Bonucci dall'Italia. A loro si aggiungono Frabotta e Dragusin convocati in Under 21 da Italia e Romania. Per fortuna di Andrea Pirlo poi, i sudamericani rimarranno a Torino, a seguito della decisione della Conmebol di rinviare per Covid le partite sudamericane di qualificazione al Mondiale.