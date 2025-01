Juventus, tutte le vittorie in Supercoppa(PT.2)

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle vittorie in Supercoppa.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La prima coppa dell’ultimo decennio viene conquistata a Pechino, al termine di una gara con il Napoli vinta 4-2 nei tempi supplementari. La soddisfazione per l’impresa è visibile nel sorriso di Mirko Vucinic (con baffo da Zorro…), autore del gol che chiude la contesa dopo le reti di Kwadwo Asamoah, Arturo Vidal e la deviazione nella propria porta ad opera di Christian Maggio. A sorreggere la coppa, Andrea Pirlo, il giocatore determinante per delineare la continuità tra un successo e l’altro. 2013. La cerimonia si impreziosisce con i fuochi d’artificio ed è Gigi Buffon ad alzare la coppa. E proprio da fuochi d’artificio è la finale giocata dalla Juventus a Roma contro la Lazio. Un 4-0 a favore dei bianconeri che si portano in vantaggio nel primo tempo con Paul Pogba. Nella ripresa, la Signora produce 5 minuti tra i più esaltanti mai visti, con 3 gol che rendono la vittoria un assoluto trionfo. La rete del 2-0 nasce da una ripartenza avviata da Andrea Pirlo, con due difensori che vanno a concluderla: Stephan Lichtsteiner con l’assist, Giorgio Chiellini con un tocco a porta vuota. Ancora Lichtsteiner è protagonista del gol successivo, andando a finalizzare un geniale passaggio di tacco di Mirko. Infine, il poker è servito da Carlos Tevez, che celebra così il suo esordio in maglia bianconera”.

Le altre vittorie

“2015. La foto riassume tutto. La Juve è un gruppo che sa cosa significhi vincere e, soprattutto, come continuare a farlo. Shanghai, 8 agosto 2015, Juventus batte Lazio 2-0. Sotto il tabellone, la squadra urla la propria felicità per un 2-0 firmato da due giocatori al loro esordio: Mario Mandzukic e Paulo Dybala. Per la Joya è proprio una serata speciale perché ci mette appena 12 minuti dal suo ingresso dalla panchina per trovare la via della rete. Ovviamente di sinistro, è importante presentarsi bene. 2019. La partita è finita, la squadra è negli spogliatoi. E il più fotografato non può che essere Cristiano Ronaldo. A decidere Juventus-Milan giocato a Gedda, in Arabia Saudita, è stato lui, con un colpo di testa in perfetta scelta di tempo su delizioso passaggio di Miralem Pjanic. Per CR7 è il primo trofeo italiano, una nuova scoperta dopo le tante vittorie celebrate in Portogallo, Inghilterra e Spagna. 2021. Da Ronaldo a Ronaldo. E’ proprio CR7 a siglare la rete che porta in vantaggio i bianconeri col Napoli a Reggio Emilia e sblocca una gara complicata, complice anche il valore degli avversari. Nella ripresa succede di tutto, e dopo un rigore sbagliato da Insigne e una parata surreale di Szczesny nel recupero è Morata a chiudere i conti in contropiede. Ed è festa”.