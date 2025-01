Tacchinardi: “La Juventus ha bisogno di un match come questo”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento di Dusan Vlahovic.

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “La Juventus ha terribilmente bisogno di una partita come questa, da dentro o fuori. Il tempo è finito: adesso i bianconeri devono capire che è ora di stringere, serve sostanza. La sensazione è che a questa Juve manchi ancora l’ossessione della vittoria. Il Milan sarà tutto da scoprire, Sergio Conceiçao è arrivato da pochi giorni”.

Su Vlahovic

“Chi scelgo tra Vlahovic e Morata? Io mi terrei Vlahovic, che è più centravanti. Dusan ha segnato 12 gol e ha messo la firma in tutte le competizioni finora: campionato, Champions e Coppa Italia. Non è un dettaglio: significa essere decisivi. Mi aspetto un Vlahovic determinante anche in Supercoppa. Punto su lui e Yildiz, che per caratteristiche può diventare particolarmente fastidioso per il Milan. Mi auguro che Dusan e Kenan trascinino la Juve in finale e a vincere il trofeo. Racconterei a Dusan qualcosa di Vialli, grande attaccante e straordinario leader e capitano”.