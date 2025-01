Juventus, esonero Thiago Motta a fine stagione? Una vocina... / News

Ennesimo pareggio della Juventus, questa volta nel derby. Le ultime indiscrezioni parlano estremamente chiaro: il futuro...

Calciomercato Juventus, voci pesanti dopo il pareggio con il Torino

La Juventus continua a non vincere. Non perde, è vero. Ma la vittoria non arriva. E questo per un top club come quello bianconero è uno stramaledetto problema. Non fa differenza l’avversario o il contesto: la Juventus pareggia. E basta. E la situazione è di quelle da prendere con le pinze perché Thiago Motta, a tratti, non sembra rendersi conto della situazione. La Juventus domina, ma non riesce mai a vincere. Anzi, va avanti e poi si fa recuperare. Praticamente sempre. Ed è per questo motivo che presto o tardi bisognerà prendere delle contromisure. Qual è l’obiettivo dei bianconeri per questa stagione? Lo scudetto è qualcosa oramai di impossibile. E allora resta il piazzamento in Champions League. Dunque, niente di diverso rispetto a quando in panchina c’era Allegri. Ma con 100 e passa milioni in meno investiti sul mercato. D’accordo, il progetto è lungo. Serve tempo. Ma quanto?

Ecco la ragione per cui pian piano si sta insinuando una voce che per ora è solo tale, rispetto a ciò che potrebbe avvenire al termine della stagione. Con l’addio di Motta. Possibile? Solo ad una condizione, secondo noi. Se la Juventus non dovesse centrare il piazzamento in Champions League, la condizione sarebbe forse inaccettabile. Si sarebbe fatto peggio del precedente anno, quando si gridava allo sfracello. E allora occhi bene aperti. Giuntoli per ora ne azzeccate poche, quasi nessuna. Il dubbio che anche la scelta del tecnico sia stata sbagliata si potrà giudicare solo alla fine. Ma forse, chi dopo Allegri invocava Conte, non aveva tutti i torti. Bello il gioco, bella l’idea. Ma alla Juventus conta solo una cosa da mille anni: vincere. Chi non lo capisce, è fuori. Detto questo, proprio parlando di Juventus, occhi bene aperti: sul fronte legato alle cessioni potrebbero esserci delle enormi novità <<<