Juventus, le partite di Tacchinardi contro il Torino

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle partite con il Torino.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Alessio Tacchinardi ha giocato 404 partite con la Juventus. Di conseguenza è stato uno dei protagonisti dei derby della sua epoca. A partire dal primo, vinto 5-0, il 3 dicembre 1995, quando viene schierato al centro della difesa da Marcello Lippi. Ma è un po’ di anni dopo, sempre con lo stesso allenatore, a lasciare il segno più importante. IL GOL DEL 2003 Il derby di Tacchinardi è quello del 2002-03, nel girone di ritorno. La Juve vince 2-0 e la rete che fissa il punteggio definitivo è di Alessio, bravo a mettere in rete di testa un pallone proveniente da un calcio di punizione. Un gol che arriva a 2 minuti dal termine e pone termine a una gara a dir poco spigolosa, con 4 espulsi (3 per i granata, 1 per i bianconeri) e che per la Signora è fortemente condizionata dal pensiero di Juventus-Barcellona che si giocherà 4 giorni dopo, andata dei quarti di finale di Champions League. TUTTO FACILE In quello stesso campionato la stracittadina d’andata è invece una gara molto semplice, totalmente a senso unico. La Juve vince 4-0, i cugini appaiono costernati, contestati anche dal loro pubblico. Tacchinardi agisce come centrale di centrocampo, al suo fianco Camoranesi e Davids. Qui lo vediamo a contrasto con l’uruguaiano Federico Magallanes”.

Le altre partite

“UNA BATTAGLIA SENZA VINCITORI Un duello con un altro giocatore uruguaiano, Gustavo Mendez. Siamo nel derby d’andata del 1999-00 e anche questa partita rientra tra quelle accese, fatte più di calci che di calcio. Finisce 0-0 sul campo, 1-1 per quanto riguarda i cartellini rossi, mentre i gialli sono ben 12 e Tacchinardi ne riceve uno. Si combatte, senza che il verdetto finale proclami un vincitore. IMBATTUTO Nel periodo diTacchinardi con la Juventus, in non pochi anni il derby non si è giocato perché il Toro era retrocesso in Serie B. Complessivamente sono state 7 le partite disputate da Alessio contro i granata e il bilancio lo ha visto uscire dal campo vincitore 4 volte, a fronte di 3 pareggi e nessuna sconfitta”.