Juventus-Stoccarda, le formazioni ufficiali: dal 1′ McKennie

La Juventus, nella terza giornata di Champions League, affronta lo Stoccarda. Di seguito le formazioni ufficiali.

Nella terza partita della fase a girone della Champions League, la Juventus affronta lo Stoccarda, in una partita fondamentale per i padroni di casa, che con 3 punti potrebbero già blindare la zona playoff. I bianconeri si schierano con il solito vestito tattico, ovvero il 4-2-3-1; Perin in porta al posto dello squalificato Di Gregorio, Savona e Cabal come terzini, con al centro Danilo e Kalulu. A centrocampo spazio per Fagioli e Mckennie, con Douglas Luiz un pò più avanzato. Nel tridente offensivo ci saranno, invece, Vlahovic, con ai suoi lati Conceicao e Yildiz. Per i tedeschi modulo speculare, con Nubel in porta, Mittelstad a guidare la difesa, Karazov a centrocampo e Undav e Demirovic a spaventare la retroguardia della Vecchia Signora.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Savona, Kalulu, Danilo, Cabal; Fagioli, McKennie; Conceicao, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Millot, Undav, Lewelling; Demirovic. All. Hoeness

I convocati della Juve

“Torna la UEFA Champions League e la Juventus, in occasione della terza giornata della League Phase, ospiterà all’Allianz Stadium lo Stoccarda. I bianconeri arrivano a questa sfida a punteggio pieno, i tedeschi con un punto ottenuto nelle prime due uscite stagionali in campo europeo. Fischio d’inizio fissato per oggi, martedì 22 ottobre 2024, alle ore 21:00. Di seguito i giocatori a disposizione di Thiago Motta per questa gara. UCL | JUVE-STOCCARDA, I CONVOCATI 1 Perin 4 Gatti 5 Locatelli 6 Danilo 7 Conceicao 9 Vlahovic 10 Yildiz 15 Kalulu 16 McKennie 17 Adzic 19 Thuram 21 Fagioli 22 Weah 23 Pinsoglio 26 Douglas Luiz 27 Cambiaso 32 Cabal 37 Savona 38 Daffara 40 Rouhi 51 Mbangula”.