Juventus, le statistiche in vista del match con lo Stoccarda

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del match con lo Stoccarda.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Juventus si appresta a giocare la sua terza gara nella UEFA Champions League 2024/2025. Oggi, martedì 22 ottobre 2024, alle ore 21:00 i bianconeri ospiteranno all’Allianz Stadium lo Stoccarda nella terza giornata della League Phase della UCL. Addentriamoci nella sfida che verrà con qualche curiosità! CURIOSITÀ E NUMERI PRIMA DI JUVENTUS-STOCCARDA Questa sarà la prima sfida tra Juventus e Stoccarda tra tutte le competizioni. Lo Stoccarda ha vinto solo una delle 11 partite contro squadre italiane nelle grandi competizioni europee (4N, 6P): successo per 1-0 contro il Torino nel settembre 1979 in Coppa UEFA. La Juventus ha vinto tutte le ultime cinque partite contro squadre tedesche nelle grandi competizioni europee (dal 2019/2020): è già la sua migliore serie di vittorie contro questi avversari. Dopo aver ottenuto due successi nelle prime due partite, la Juventus potrebbe vincere tutte le sue prime tre gare stagionali di Champions League per la prima volta dal 2021/22. In più, solo una volta ha vinto le sue prime tre partite stagionali nel torneo segnando almeno tre gol in ognuna (nel 1995/1996)”.

Le altre statistiche

“Lo Stoccarda ha vinto solo tre delle ultime 19 partite in Champions League (6N, 10P), dopo che aveva ottenuto quattro successi di fila, prima di questa serie, tra l’ottobre e il novembre 2003. Thiago Motta potrebbe diventare il terzo allenatore della Juventus a vincere le sue prime tre partite di Champions League, dopo Fabio Capello nel 2004/2005 (le prime cinque, esclusa la fase di qualificazione) e Marcelo Lippi nel 1995/1996 (le prime quattro). Solo il Bayern Monaco (69.9%) e il Manchester City (67.6%) hanno registrato un possesso palla superiore allo Stoccarda (65%) in questa Champions League. In effetti, il 76.5% della squadra tedesca contro lo Sparta Praga nell’ultima gara è stato il possesso palla più alto in un match di questa edizione. Entrambi i gol dello Stoccarda nella Champions League 2024/2025 sono stati segnati di testa (2/2); in più, nessuna squadra ha effettuato più tiri di testa del club tedesco in questa edizione del torneo (8, al pari con il Manchester City). Dusan Vlahovic ha segnato (due reti) o fornito assist (due) in ciascuna delle sue ultime tre partite in Champions League. L’ultimo attaccante della Juventus che ha preso parte ad almeno una rete (tra gol e assist) in quattro presenze consecutive nella competizione è stato Cristiano Ronaldo tra agosto e dicembre 2020 (cinque di fila). Nessun giocatore ha effettuato più passaggi di rottura della linea difensiva avversaria di Jamie Leweling dello Stoccarda (5) nella Champions League 2024-2025. Tuttavia, Leweling è anche uno dei tre calciatori ad aver tentato più tiri totali senza segnare in questa edizione del torneo (8, al pari con Achraf Hakimi e Ousmane Dembélé)”.