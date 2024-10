Juventus, i convocati per lo Stoccarda: ancora out Nico

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della lista dei convocati.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sulla lista dei convocati in vista del match di stasera contro lo Stoccarda: “Torna la UEFA Champions League e la Juventus, in occasione della terza giornata della League Phase, ospiterà all’Allianz Stadium lo Stoccarda. I bianconeri arrivano a questa sfida a punteggio pieno, i tedeschi con un punto ottenuto nelle prime due uscite stagionali in campo europeo. Fischio d’inizio fissato per oggi, martedì 22 ottobre 2024, alle ore 21:00. Di seguito i giocatori a disposizione di Thiago Motta per questa gara. UCL | JUVE-STOCCARDA, I CONVOCATI 1 Perin 4 Gatti 5 Locatelli 6 Danilo 7 Conceicao 9 Vlahovic 10 Yildiz 15 Kalulu 16 McKennie 17 Adzic 19 Thuram 21 Fagioli 22 Weah 23 Pinsoglio 26 Douglas Luiz 27 Cambiaso 32 Cabal 37 Savona 38 Daffara 40 Rouhi 51 Mbangula”.

Le parole di Motta

“Una gara completa contro una squadra che gioca bene quando gli avversari gli danno la possibilità di giocare la palla. E’ una squadra che pressa bene, soprattutto nella prima pressione. Ci sono dei momenti che si compattano spesso con un esterno che va a costruire una linea di cinque giocatori che diventa difficile da superare. E’ una squadra che mi piace nel mio modo di vedere il calcio. E’ una partita bella da giocare perché dovremo competere su chi vorrà di più il controllo del gioco e poi dovremo utilizzare bene, quando avremo noi il possesso, la palla per attaccare una squadra molto completa”.