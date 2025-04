Juventus, le statistiche in vista del match con il Parma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con il Parma.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del match con il Parma. Ecco il comunicato: “Vediamo alcuni numeri a confronto per le due squadre! Tra le squadre che si trovano nella seconda parte della classifica, soltanto il Como ha conquistato più punti (17) rispetto al Parma (16) contro avversarie che occupano attualmente la prima parte del tabellone; inoltre, i gialloblù sono rimasti imbattuti in ciascuna delle ultime quattro di queste sfide (pareggio contro Fiorentina, Inter, Torino e vittoria contro il Bologna)”.

Le altre informazioni

“Il Parma ha pareggiato tutte le ultime cinque partite di campionato e potrebbe chiudere in parità almeno sei match di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A (cinque anche tra aprile e maggio 2019, con Roberto D’Aversa in panchina). Il Parma ha pareggiato le ultime due partite casalinghe di Serie A, tanti segni X quanti nelle precedenti 13 (4V, 7P). La Juventus ha vinto otto delle 13 gare del girone di ritorno di questa Serie A (2N, 3P), già tre in più di quanto fatto nella seconda parte dello scorso torneo (5V, 10N, 4P) e solo un successo in meno rispetto a Roma e Inter che detengono il record di vittorie (nove per entrambe) nella seconda fase di questo campionato. La Juventus ha perso due delle ultime cinque trasferte di campionato (2V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 17 gare esterne di Serie A (4V, 11N)”. Intanto ecco le parole di Santarelli<<<