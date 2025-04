Juve, Santarelli: “Tudor ha portato identità, compattezza e unità”

Alessandro Santarelli ha parlato dell'apporto di Igor Tudor dal suo arrivo alla Juve: il giornalista, ha elogiato il lavoro del neo tecnico

Nel suo editoriale su TJ, Alessandro Santarelli ha parlato dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor. Ecco un estratto delle sue parole: “Tudor ha portato semplicità e identità, compattezza e unità, puntando, questo è vero, su un gruppo di 14/16 giocatori che al momento hanno portato risultati. Qualcuno è scontento: ce ne faremo una ragione, la maglia viene prima di tutto e Tudor fa bene ad andare avanti per la sua strada. Allenatore e non traghettatore, concetto giusto e limpido. Ma su questo dovrà essere la società a fare chiarezza, prendendosi tutto il tempo possibile perché questa volta non si può sbagliare scelta. Errare è umano, perseverare diabolico, Giuntoli ed i suoi collaboratori non dovranno guardare solo in una direzione stavolta magari dovranno anche ascoltare consigli e suggerimenti. Si lavora tutti per il bene della Juventus, e veti o simpatie e antipatie si debbono mettere da parte”.

SantarelllI: “Le chiacchiere sul futuro sono il fardello di Tudor”

Il giornalista ha proseguito: "Se veramente Chiellini avrà un ruolo più importante non potrà che essere un appoggio in più nel rendere sempre maggiormente solida la società. Le chiacchere sul futuro ci saranno, oggi domani e dopodomani, è un fardello con il quale Tudor dovrà fare i conti. Ma il gigante croato è uomo di campo, pratico solido e juventino, ha dalla sua un solo obiettivo, rendere la stagione meno fallimentare di quello che comunque sarà. E ovviamente non per sue responsabilità. Abbiamo inaugurato il nuovo ciclo con un motto che ci era piaciuto tantissimo, il Noi al posto dell'Io, ma ci siamo resi conto che cammin facendo è rimasto solo uno slogan e niente più. I modelli da seguire sono sempre quelli vincenti".