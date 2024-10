Juventus, le statistiche in vista del match con il Parma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con il Parma.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Juventus è pronta a scendere in campo nel primo e unico turno infrasettimanale della Serie A 2024/2025.

Ad attendere i bianconeri c’è la sfida contro il Parma, valida per la decima giornata di campionato. Fischio d’inizio, dunque, all’Allianz Stadium alle ore 20:45 di oggi, mercoledì 30 ottobre.

Avviciniamoci al match contro gli emiliani approfondendo curiosità e statistiche di questo confronto!

STATO DI FORMA La Juventus ha subito quattro reti nell’ultimo match contro l’Inter, tante quante ne aveva concesse nelle precedenti 10 partite di Serie A.

Dei cinque gol incassati dai bianconeri in questo campionato, solo uno è arrivato su azione, quello di Mkhitaryan, ed è un record nel torneo in corso.

La Juventus ha vinto otto delle ultime nove gare disputate di mercoledì in Serie A (1P), segnando 20 reti nel periodo – 2.2 di media a match –”.

Le altre statistiche

“Il Parma ha pareggiato le ultime tre partite di campionato – contro Bologna, Como ed Empoli – e non arriva ad almeno quattro pareggi di fila nella competizione dal periodo aprile-maggio nel 2019 (cinque in quel caso).

Il Parma non ha vinto nessuna delle ultime 18 trasferte di Serie A (8N, 10P) e solo una volta ha registrato una striscia esterna più lunga senza successi nel torneo, tra maggio 2007 e settembre 2009 (23).

STATISTICHE GENERALI La Juventus ha concesso solamente 69 tiri in questo campionato e nei maggiori cinque campionati europei 2024/25 solo Bayern Monaco (43) e Manchester City (64) hanno fatto meglio dei bianconeri.

La Juventus è la squadra che ha effettuato più conclusioni in seguito a un recupero offensivo in questo campionato; sono 17 i tiri dei bianconeri da questa situazione di gioco, ben 10 in più del Parma, nonostante tra le due squadre ci siano solo quattro recuperi offensivi di differenza (60 contro 56).

La Juventus conta ben 54 sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area, 16 in più della squadra seconda in questa speciale classifica (Atalanta, 38). Il Parma è fermo a quota 11.

Le ultime sei reti del Parma in Serie A sono state realizzate da sei giocatori diversi: Pontus Almqvist, Antoine Hainaut, Dennis Man, Hernani, Ange-Yoan Bonny e Gabriel Charpentier.

Il Parma è una delle quattro squadre di questo campionato – con Empoli, Lazio e Milan – ad avere segnato tutti i propri gol dall’interno dell’area di rigore (12/12).

Il Parma è l’unica squadra che in questo campionato di Serie A non ha ancora subito un gol nei primi 30 minuti di gioco, mentre la Juventus ha concesso una sola rete in questo intervallo – contro l’Inter nell’ultima giornata –.

Il Parma è una delle uniche due squadre, con il Lecce, ad avere concesso già due gol su calcio di punizione diretto in questo campionato”.