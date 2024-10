Juventus, le statistiche in vista del match contro l’Inter

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della statistiche del match con l'Inter.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Il primo “Derby d’Italia” della stagione 2024/2025 è arrivato: Inter e Juventus sono pronte a sfidarsi nel pomeriggio di oggi, domenica 27 ottobre 2024, alle ore 18:00 al “Giuseppe Meazza” di Milano. Avviciniamoci al match contro i nerazzurri approfondendo curiosità e statistiche di questo confronto! STATO DI FORMA L’Inter ha vinto tre partite di fila in campionato per la prima volta dalla striscia di 10 nelle prime 10 gare dell’anno solare 2023 in Serie A (da gennaio a marzo). Più in generale, i nerazzurri hanno ottenuto cinque successi nelle ultime sette gare di campionato (1N, 1P), dopo che avevano mancato la vittoria in quattro delle cinque precedenti (3N, 1P). L’Inter ha perso soltanto una delle ultime 19 gare casalinghe (14V, 4N) in Serie A: 1-2, lo scorso 22 settembre, contro il Milan; la Juventus invece ha vinto due delle ultime tre trasferte (1N) di campionato, dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle otto precedenti (5N, 3P). L’ultima sconfitta della Juventus in Serie A risale allo scorso 30 marzo (0-1 contro la Lazio all’Olimpico), da allora 16 match da imbattuta in campionato (6V, 10N). La Juventus ha subito soltanto un gol in questo campionato; solo tre squadre hanno incassato al massimo una rete dopo le prime nove gare in una singola stagione di Serie A: Inter e Cagliari nel 1966/67 (una a testa) e la Roma nel 2013/14 (sempre una)”.

Le altre statistiche

“STATISTICHE GENERALI L’Inter è la formazione che ha segnato più gol su azione in questa stagione di Serie A (13). Da un lato, l’Inter è la squadra con l’età media più alta (tra titolari e subentrati) in questa Serie A: 29 anni e 255 giorni; dall’altro, la Juventus è la compagine con la seconda età media più bassa (24 anni e 252 giorni, dietro solo al Parma, 24 anni e 77 giorni). Juventus (91%) e Inter (89.5%) sono le due squadre con la percentuale più alta di passaggi riusciti in questo campionato, stessa cosa considerando la % di passaggi riusciti nella metà campo avversaria (Juventus al 1° posto con 86.5% e Inter al 2° con 85%). Nelle ultime tre stagioni (dal 2022/23) solamente il Barcellona (46) ha mantenuto più volte la porta inviolata rispetto alla Juventus (44) nei cinque principali campionati europei. La Juventus è l’unica squadra nei cinque grandi campionati europei 2024/25 a non avere subito gol fuori casa. I bianconeri potrebbero registrare quattro clean sheet nelle prime quattro trasferte stagionali di Serie A solo per la seconda volta nella loro storia, dopo il 2004/05. In questo campionato solamente il Genoa (sette) conta più giocatori nati dal 2003 in avanti con almeno una presenza rispetto alla Juventus (sei: Adzic, Yildiz, Savona, Mbangula, Rouhi, Anghelé)”.