Inter, Guarro: “Contro la Juve possibile Zielinski dal 1′”

Piotr Zielinski potrebbe essere la grande novità dell'Inter: secondo Pasquale Guarro, il centrocampista dovrebbe giocare dal 1' con la Juve

A poche ore dal calcio d’inizio del match di Serie A tra Inter e Juventus, prenderebbero sempre maggiormente corpo i rumors sulle possibili formazioni delle due squadre. Entrambe le squadre si presenteranno alla sfida con alcune defezioni, alcune importanti. Sulla sponda nerazzurra mancherà Hakan Calhanoglu, il quale, secondo la firma di Libero, Pasquale Guarro, potrebbe essere Piotr Zielinski più che Kristjian Asllani.

Le parole di Guarro

“Al centro della difesa l’Inter non avrà Acerbi e questo lo sappiamo, ci sarà De Vrij e nel cuore del centrocampo l’Inter non avrà Calhanoglu e qui bisogna capire chi ci sarà. Nell’allenamento di oggi è stato provato Asllani, ma attenzione anche a Zielinski perché Inzaghi sta pensando anche al polacco. Ha messo qualche minuto nelle gambe contro lo Young Boys e molto probabilmente Inzaghi potrebbe effettivamente per una partita così importante come quella contro la Juventus può pensare all’ex Napoli in caso Asllani non lo vedesse proprio al 100% visto che anche lui viene da un problema al collaterale. Magari l’albanese non sta benissimo ed è questo che porterà Inzaghi a scegliere definitivamente quello che sarà il play davanti alla difesa. Diciamo cheil ballottaggio è Zielinski-Asllani con il polacco che nelle ultime ore sembra conquistare posizioni”.