Juventus, le statistiche in vista del match con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con la Fiorentina.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 25 partite di campionato (9V, 16N): si tratta della serie aperta più lunga di match consecutivi senza sconfitta, da parte di una squadra, nei cinque maggiori campionati europei. Più nel dettaglio, la Juventus (7V, 10N) è soltanto una delle due squadre – insieme al PSG (12V, 4N) – nei cinque maggiori campionati europei a non avere ancora perso una partita in campionato nella stagione 2024/2025. I bianconeri hanno vinto l’ultima partita di Serie A giocata nell’anno solare in ben 11 delle ultime 12 annate; l’unica eccezione si è verificata nel 2020, proprio contro la Fiorentina: 0-3 casalingo”.

Le altre statistiche

“Dopo una serie di otto vittorie consecutive, la Fiorentina ha perso le ultime due partite di campionato (contro Bologna e Udinese) e potrebbe subire tre sconfitte di fila nel massimo torneo per la prima volta dal periodo ottobre-novembre 2023 (contro Empoli, Lazio e Juventus). La formazione viola ha perso 1-0 contro il Bologna l’ultima trasferta di Serie A, dopo avere vinto tutte le precedenti quattro senza subire gol. In generale, la Fiorentina ha collezionato cinque clean sheet fuori casa nel torneo in corso e solo una volta nella competizione si è comportata meglio dopo le prime nove gare esterne disputate in una singola stagione: nell’annata 1961/1962 (sei).

La squadra gigliata ha vinto l’ultimo match disputato in un anno solare in Serie A: 1-0 contro il Torino esattamente un anno fa, il 29 dicembre 2023. La Fiorentina non ottiene due successi di fila nella partita di chiusura dell’anno solare dal biennio 2012 e 2013″.