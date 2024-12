Polverosi: “A Torino ritengono la cessione di Kean un errore”

Alberto Polverosi, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'addio del rimpianto Kean.

Alberto Polverosi, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dei bianconeri e degli recenti intrecci di mercato con la Fiorentina. Ecco le sue parole sul Corriere dello Sport: “A Torino direbbero (già lo dicono) che la cessione di Kean è stata un errore perché Vlahovic non ha un sostituto (Milik non è ancora rientrato), a Firenze quasi lo stesso per Nico Gonzalez, visto che finora Gudmundsson, il suo sostituto, si è visto poco anche se in quel poco ha già segnato tre gol”.

Su Kean e Nico

“A Firenze ha trovato casa, stima, affetto, considerazione ed è diventato il punto di riferimento della squadra e di Palladino. Moise ha ritrovato quel sorriso che Vlahovic ha quasi perso a Torino. Il problema di Nico Gonzalez è sempre la continuità di rendimento, condizionata da una serie di infortuni. Succedeva a Stoccarda e a Firenze, ma a Torino hanno voluto sfidare la sorte e non è andata molto bene finora”.