Juventus, le statistiche in vista del match con l’Empoli

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita contro l'Empoli.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Randal Kolo Muani è il secondo giocatore capace di segnare in ciascuna delle prime due presenze in Serie A con la Juventus nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Carlos Tevez nell’agosto 2013. Randal Kolo Muani è il primo giocatore della Juventus ad aver segnato una doppietta al suo esordio allo Stadium in Serie A. La Juventus ha vinto una partita casalinga di Serie A dopo aver terminato il primo tempo in svantaggio per la prima volta dal 5 dicembre 2020 (vs Torino). La Juventus ha vinto due partite casalinghe di fila nella stessa stagione in Serie A per la prima volta dal periodo dicembre 2023-gennaio 2024 (serie di tre in quel caso). La Juventus ha segnato quattro gol in un match casalingo in Serie A per la prima volta dal marzo 2023 (4-2 vs Sampdoria)”.

Le altre statistiche

“Randal Kolo Muani è il primo attaccante francese a segnare almeno due gol in un match di Serie A con la Juventus da David Trézeguét (due vs Livorno il 27 gennaio 2008). Solo lo Strasburgo (sei) conta più giocatori nati dal 2002 in avanti che hanno preso parte ad almeno cinque gol in questa stagione nei cinque principali campionati europei rispetto alla Juventus (tre – Francisco Conceição, Kenan Yildiz e Samuel Mbangula).

Randal Kolo Muani è tornato a segnare in due partite di fila nella stessa stagione nei cinque principali campionati europei per la prima volta dal periodo gennaio-febbraio 2023 (tre consecutive in quel caso in Bundesliga con la maglia dell’Eintracht Francoforte). Solo contro l’Inter (27) l’Empoli ha perso più partite in Serie A che contro la Juventus (23, come contro la Roma). Dusan Vlahovic è tornato a segnare un gol da fuori area in Serie A per la prima volta dal gennaio 2024 (vs Sassuolo).

Due degli ultimi tre gol subiti in casa dalla Juventus sono arrivati da un ex giocatore bianconero: Kean il 29 dicembre e De Sciglio oggi. La Juventus è una delle due squadre (assieme all'Hellas Verona) ad aver subito più di un gol nei primi 5′ di gioco su sviluppo di calcio d'angolo in questa Serie A (due, il precedente con Delprato il 30 ottobre, sempre in casa). La Juventus ha vinto l'81% delle sfide casalinghe contro l'Empoli in Serie A (13V, 2N, 1P): tra le avversarie attualmente nella competizione, solo contro l'Hellas Verona (85%) i bianconeri hanno all'attivo una percentuale di successi interni più alta".