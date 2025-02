Rassegna stampa – Kolo Muani sveglia la Juve e Vlahovic

La rassegna stampa di lunedì 3 gennaio: la Juventus ringrazia Randal Kolo Muani e il suo impatto in squadra. Torna al gol pure Dusan Vlahovic

Oggi è lunedì 3 febbraio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

Due gol di Randal Kolo Muani in 3′ minuti ribaltano l’Empoli e permettono il ritorno al successo della Juventus. Al gol anche Francisco Conceicao e soprattutto Dusan Vlahovic. Intanto, sul calciomercato si è chiuso per Lloyd Kelly del Newcastle, portando a quattro gli arrivi in questa sessione di trasferimenti.

Corriere dello Sport

Il quotidiano sottolinea altri aspetti della rimonta della Juventus all’Empoli, in vantaggio dopo pochi minuti grazie all’ex Mattia De Sciglio e davanti per tutto il primo tempo. Altra precisazione, il costo dell’operazione per Kelly, il quale si aggirerebbe attorno ai 17 milioni di euro.

Tuttosport

Il quotidiano sportivo torinese evidenzia altre sfumature del successo della Juventus. In primo luogo, sarebbe piaciuta la reazione della squadra, così come la prestazione dell’ultimo arrivato Renato Veiga.