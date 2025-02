Mercato juve, da Danso ai piani B: il punto sulla difesa

Il mercato di gennaio sta finendo: andiamo alla scoperta delle ultime novità sulla difesa della Juve. Il punto

Tic Tac. Il tempo scorre. Lunedì 3 febbraio a mezzanotte terminerà il mercato invernale e la Juve non ha ancora finito di fare i suoi acquisti. I bianconeri dopo l’infortunio di Kalulu sono infatti tornati a cercare un difensore centrale, così da allungare la rosa di Thiago Motta in quel reparto. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il nome in cima alla lista resta quello di Danso del Lens. Il giocatore spinge per il trasferimento e il club bianconero ha aumentato l’offerta. Il Rennes però non molla e resta l’offerta economicamente migliore (24 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo). Bisognerà quindi capire quanto peserà la volontà del difensore austriaco e quindi se il Lens deciderà o meno di accettare l’offerta della Vecchia Signora.

Mercato Juve, le alternative a Danso

Ma se la trattativa non dovesse sbloccarsi? Giuntoli sta cercando anche soluzione alternative. Mendes è a Torino ufficialmente per motivi personali ma potrebbe incontrare il Football Director bianconero e tornare a parlare di Antonio Silva del Benfica. Secondo Tuttosport non mancano poi i piani B, da Ismajli dell’Empoli fino a Coppola del Verona e Kristensen dell’Udinese. Staremo a vedere. Ma arriva una notizia assurda: in attacco cambia tutto, può arrivare… <<<