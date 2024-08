Juventus, le statistiche in vista del match con il Como

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita contro il Como.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Tutto pronto per la prima sfida di campionato di questa stagione per i bianconeri: la Juventus sfida il Como nel match che chiude la prima giornata di Serie A in programma oggi, lunedì 19 agosto, alle ore 20:45 all’Allianz Stadium. Di seguito riportiamo alcune curiosità e statistiche relative agli incroci tra le due squadre e sui potenziali protagonisti della partita.

LE STATISTICHE RELATIVE ALLA PRIMA GIORNATA DI SERIE A Juventus e Como si affronteranno alla prima giornata di Serie A per la prima volta dal 1988/89 (vittoria per 3-0 dei bianconeri); in generale, due degli ultimi tre esordi stagionali del Como nel massimo campionato (3P) sono stati proprio contro la squadra piemontese; La Juventus è la squadra che ha vinto più match alla 1a giornata nella storia della Serie A: 59, tra cui sette successi nelle ultime otto gare (1N) all’esordio stagionale nel massimo torneo;

La Juventus ha perso soltanto una di tutte le 23 partite (15V, 7N) giocate alla prima giornata di un torneo di Serie A contro squadre provenienti dal campionato cadetto: quella per 1-0, sul campo della Sampdoria, del 12 settembre 1982 (gol di Mauro Ferroni); Il Como non ha vinto alcuna delle ultime 10 partite (2N, 8P) disputate alla prima giornata di un campionato di Serie A, dopo avere vinto tutte le prime tre; l’ultimo successo dei lariani all’esordio nel torneo risale al settembre 1951: 1-0, contro il Torino; La Juventus è la squadra contro la quale il Como è rimasto a secco di reti per più trasferte nei primi tempi di gioco in Serie A: ben 11 volte, sulle 13 totali, comprese tutte le ultime nove. L’ultima volta in cui i lariani ci sono riusciti contro i bianconeri risale al marzo 1953 (gol di Renato Cattaneo al 26’)”.