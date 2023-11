Juventus, le statistiche in vista della partita contro il Cagliari

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla partita contro il Cagliari, con tutte le statistiche del match.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota in vista della partita contro il Cagliari. Ecco il comunicato: "Verso Juventus-Cagliari, ripercorriamo il momento delle due squadre e la storia dell'incrocio tra bianconeri e sardi. Tra precedenti, curiosità e protagonisti. COME STANNO JUVE E CAGLIARI La Juventus ha collezionato 26 punti e otto clean sheet in questo campionato; nelle prime 11 partite di Serie A i bianconeri non avevano così tanti punti e così tante clean sheet dal 2014/15; in quel caso i bianconeri mantennero la porta inviolata anche alla partita numero 12. Nessuna squadra ha registrato più clean sheet della Juventus in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: otto su 11 match, record condiviso con il Nizza.

La Juventus è una delle due formazioni, insieme al Nizza di Francesco Farioli, ad aver mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime sei gare nei maggiori cinque campionati europei, l’ultima squadra ad aver registrato più clean sheet di fila nei cinque grandi campionati europei è stata proprio la Juventus (otto tra ottobre 2022 e gennaio 2023). Dopo i successi contro Frosinone e Genoa in campionato, il Cagliari potrebbe vincere tre match di fila in Serie A per la prima volta dall’aprile 2021 (con Leonardo Semplici alla guida, contro Parma, Udinese e Roma in quel caso). A partire da ottobre 2023, nessuna squadra ha segnato più reti del Cagliari in Serie A (nove, al pari di Bologna e Roma), nello stesso periodo, però, la Juventus è l’unica a non aver subito gol.

JUVE-CAGLIARI I PRECEDENTI STATISTICHE GENERALI Sei degli ultimi sette gol del Cagliari in campionato sono arrivati da calciatori subentrati, inclusi tutti gli ultimi quattro (doppietta di Pavoletti e gol di Viola e Zappa). Solo il Napoli (sette) ha infatti segnato più reti con giocatori entrati a gara in corso rispetto al Cagliari (sei) in questa Serie A. Da una parte la Juventus è l’unica squadra che non ha ancora subito gol su calcio piazzato in questo campionato, dall’altra il Cagliari è la formazione che ha incassato più reti su azione (18). Sfida tra la squadra che conta più tiri in seguito a recuperi offensivi (Cagliari, 23) e la penultima in questa graduatoria nella Serie A 2023/24 (Juventus, sette). I sardi hanno realizzato tre reti su azioni di questo tipo, meno solo dell'Inter (cinque). Il Cagliari è una delle tre squadre, con Inter e Milan, a non aver ancora subito un gol di testa in questo campionato, nonostante con la Salernitana sia una delle due squadre ad aver concesso più reti nella competizione (22). Si affrontano la squadra che ha subito più gol da dentro l'area di rigore (Cagliari, 21) e quella che ne ha concessi meno (Juventus, due). Il Cagliari è una delle quattro squadre, con Empoli, Salernitana e Udinese, a non aver ancora segnato un gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.