Juventus, i convocati per il Cagliari: out Danilo e Rabiot

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con la lista dei convocati per il match contro il Cagliari.

Ad attendere i bianconeri c'è la sfida casalinga contro il Cagliari. Fischio d'inizio in programma alle ore 18:00 di sabato 11 novembre 2023. Mister Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match valido per la dodicesima giornata di Serie A.