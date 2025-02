Juventus, le statistiche in vista del match con il Cagliari

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con il Cagliari.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sul Cagliari. Ecco il comunicato: “Giornata numero 26 del campionato di Serie A. Domenica 23 febbraio la Juve scende in campo a Cagliari, alle 20.45. La Juventus (5399) è vicina a segnare 5400 gol in Serie A; finora ha realizzato almeno 35 gol in più di qualsiasi altra squadra (seconda l’Inter con 5364). La Juventus è l’unica squadra a non aver ancora subito un gol da fuori area in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei; l’ultimo gol concesso dalla distanza dai bianconeri risale a più di un anno fa (Folorunsho con l’Hellas Verona il 17 febbraio 2024)”.

Le altre statistiche

"Il Cagliari ha colpito 13 legni (come la Roma) in questo campionato, solo l'Inter e l'Atalanta (14) ne contano di più. La Juventus ha una percentuale di tiri nello specchio del 51%, inferiore solo a quella della Fiorentina (52%) in questo campionato – i bianconeri scendono in quinta posizione per percentuale realizzativa (12.6%), dato in cui il Cagliari si piazza al penultimo posto, con l'8.3% (meglio solo del 6.1% del Lecce). La Juventus ha segnato con 14 marcatori diversi in questo campionato, come altre cinque squadre; solo l'Inter con 17 ne conta di più. Solo il Monza (107) conta meno recuperi offensivi del Cagliari (119) in questo campionato, mentre la Juventus avversaria di giornata ne ha effettuato 151 in questo campionato, di cui 30 finiti con un tiro. La Juventus conta 96 sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area, più di ogni altra squadra in questo campionato. La Juventus è la squadra che in questo campionato ha segnato più gol su attacchi verticali (sette) nonostante ci siano tre squadre che contano più attacchi diretti rispetto ai bianconeri (41, come il Como): Milan (61), Parma (50) e Lazio (42)".