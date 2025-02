Cagliari, Nicola in conferenza stampa: “Juve? Ci proveremo”

Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Cagliari Nicola ha presentato la sfida contro la Juve

Intervenuto in conferenza stampa l’allenatore del Cagliari Nicola ha presentato la sfida contro la Juve: “Gaetano sta bene, vedrò se impiegarlo dall’inizio o a partita in corso. Coman prosegue nel suo lavoro e sta centellinando il suo progresso. Luvumbo sta lavorando a pieno regime, ma mentalmente teme di ricadere nell’infortunio, normale non avere ancora piena confidenza”. Sulla Juve: “Verranno in assetto da guerra. Avremo la possibilità di costruire qualche pericolo. Per noi sarà una partita che ci metterà nelle condizioni di migliorare. Incontreremo una squadra che produce un calcio moderno. Sanno costruire in ampiezza. Ma sappiamo che contro le grandi squadre ci siamo saputi distinguere, dovremo avere lo spirito giusto, riconoscendo il valore dell’avversario, ma essendo consci delle nostre potenzialità”.

Juve, la conferenza stampa di Nicola

Su Adopo e Palomino: “Adopo ha margini di crescita elevatissimi, deve migliorare nei dettagli specifici, leggere la lettura negli spazi, l’incisività che deve avere negli spazi, nonché il giusto posizionamento nella fase difensiva. Non mi aspetto che lo faccia bene sin da subito, è giovane. Palomino? Sono contento per lui. Per noi è importante e non abbiamo interesse nel vederlo andare via. Quando viene chiamato in causa è sempre pronto, ed aiuta la maturazione dei più giovani. Laddove dovesse partire io non porrò ostacoli”. Nel frattempo arrivano novità sul futuro di Thiago Motta: esonero? La Juve avrebbe già deciso <<<