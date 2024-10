Juventus, le statistiche del match contro il Cagliari

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del match di ieri con il Cagliari.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Il Cagliari è la formazione contro cui Dusan Vlahovic ha realizzato più gol in Serie A (sette reti in 10 sfide per il serbo contro i sardi nella competizione). Tre delle ultime quattro reti di Dusan Vlahovic in Serie A sono arrivate su calcio di rigore dopo che solo tre dei precedenti 26 gol realizzati dall’attaccante erano arrivati in questa maniera nella competizione. Il gol realizzato su calcio di rigore da Dusan Vlahovic è solo il secondo siglato dal dischetto dall’attaccante in un match casalingo di Serie A da quando veste la maglia della Juventus (l’altro contro il Sassuolo, il 15 agosto 2022). In generale, il classe 2000 non segnava all’Allianz Stadium nella competizione dal 25 febbraio scorso (doppietta vs Frosinone in quel caso)”.

Le altre statistiche

“Il punteggio più frequente tra queste Juventus e Cagliari in Serie A è l’1-1, finale di 17 incontri. La Juventus ha pareggiato tre incontri interni di fila in Serie A per la prima volta da maggio 2011 (vs Catania, Chievo e Napoli in quel caso). La Juventus ha effettuato 12 conclusioni in questo primo tempo contro il Cagliari; l’ultima volta che i bianconeri hanno calciato più volte in una prima frazione in un match di Serie A risale al 9 aprile 2022 (14, anche in quel caso contro la squadra sarda)”.