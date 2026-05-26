Una stagione al di sotto delle aspettative

La Juventus ha concluso il campionato al sesto posto, mancando la qualificazione alla prossima Champions League e chiudendo una stagione ben lontana dagli obiettivi fissati all'inizio dell'anno. I bianconeri hanno raccolto soltanto quattro punti nelle ultime tre giornate, un rendimento che ha compromesso definitivamente la corsa europea. Il bilancio stagionale è reso ancora più pesante dall'eliminazione in Champions League prima degli ottavi di finale e dall'uscita dalla Coppa Italia ai quarti. Risultati che hanno alimentato delusione e malcontento all'interno dell'ambiente juventino. La mancata qualificazione alla principale competizione europea rappresenta anche un problema economico rilevante. La società dovrà infatti fare i conti con una riduzione significativa dei ricavi, stimata in almeno 50 milioni di euro. Una situazione che impone nuove riflessioni e che porterà la dirigenza a valutare attentamente le strategie per il futuro. La sensazione è che il club si trovi nuovamente davanti a una fase di ricostruzione, con l'obiettivo di tornare competitivo nel minor tempo possibile.

Il vertice con Elkann e le strategie di mercato

Nelle prossime ore è previsto un confronto tra John Elkann, Damien Comolli, Giorgio Chiellini e Luciano Spalletti. L'incontro servirà a definire le linee guida del progetto tecnico e societario per la prossima stagione. Il tecnico bianconero vuole avere un ruolo centrale nelle scelte future e ha già indicato alcune priorità. Tra queste c'è la necessità di rinforzare la rosa con giocatori capaci di aumentare il livello qualitativo e caratteriale della squadra. Uno dei temi più importanti riguarda il futuro di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo ha chiuso la stagione in crescita e resta un elemento molto apprezzato dall'allenatore. La società ha già avanzato una proposta di rinnovo, ma la decisione finale spetterà al giocatore e al suo entourage. Tra gli obiettivi seguiti dalla dirigenza figura anche Randal Kolo Muani, operazione ritenuta ancora possibile nonostante la mancata qualificazione alla Champions League. Più complicata appare invece la pista che conduce a Bernardo Silva, mentre continua a essere monitorata la situazione di Alisson Becker per il ruolo di portiere.

Spalletti punta su carattere e leadership

Oltre agli aspetti tecnici, Spalletti ritiene fondamentale intervenire sulla personalità della squadra. Secondo l'allenatore, uno dei limiti principali emersi durante la stagione riguarda la capacità di reagire nei momenti di difficoltà. Il tecnico ha chiesto una rosa più forte mentalmente, composta da giocatori capaci di assumersi responsabilità e trascinare il gruppo nelle fasi più delicate delle partite. Un aspetto considerato decisivo per riportare la Juventus ai vertici. All'interno del progetto esistono però già alcune certezze, gli "intoccabili". Tra i calciatori ritenuti fondamentali per la ripartenza figurano Manuel Locatelli, Weston McKennie e Kenan Yildiz, oltre allo stesso Vlahovic. Per Spalletti, questi giocatori rappresentano la base da cui ripartire. La loro personalità e il loro spirito di sacrificio sono considerati elementi indispensabili per costruire una squadra più competitiva. La prossima estate sarà quindi decisiva per il futuro bianconero. Tra esigenze economiche, strategie di mercato e necessità di rilancio, la Juventus è chiamata a compiere scelte importanti per lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare protagonista.