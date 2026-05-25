Dei risultati che costano caro

Il pareggio per 2-2 contro il Torino ha chiuso definitivamente le porte della prossima Champions League alla Juventus. Il sesto posto finale condanna i bianconeri alla partecipazione all'Europa League, un risultato molto distante dagli obiettivi fissati a inizio stagione. La delusione non riguarda soltanto l'aspetto sportivo. La mancata qualificazione alla principale competizione europea avrà infatti conseguenze importanti anche sul bilancio del club. Le stime parlano di una riduzione significativa dei ricavi rispetto allo scenario garantito dalla Champions. Secondo le valutazioni circolate nelle ultime ore, il mancato accesso al torneo europeo più prestigioso potrebbe generare una perdita compresa tra 55 e 80 milioni di euro. Una differenza che rischia di influenzare in modo diretto le strategie della società durante la prossima estate. Per la Juventus, la Champions non rappresentava soltanto un obiettivo sportivo. I ricavi derivanti dalla competizione erano considerati fondamentali per sostenere il progetto tecnico e accelerare il percorso di crescita avviato negli ultimi mesi.

Mercato e cessioni al centro della strategia

L'assenza di questi introiti obbligherà il club a rivedere alcune priorità. Il mercato non potrà essere affrontato con la stessa libertà economica garantita dalla qualificazione alla Champions League. Per compensare la riduzione dei ricavi, la dirigenza dovrà aumentare il peso delle operazioni in uscita. L'obiettivo sarà incrementare i proventi derivanti dal player trading, voce destinata a diventare centrale nella pianificazione finanziaria della prossima stagione. Negli ultimi anni la Juventus ha ottenuto una media di circa 60 milioni di euro dalle cessioni. Adesso la necessità potrebbe essere quella di avvicinarsi alla soglia dei 100 milioni, attraverso operazioni mirate e una gestione più aggressiva del mercato. Anche i parametri imposti dalla UEFA avranno un ruolo determinante. Con ricavi inferiori, il club dovrà prestare ancora maggiore attenzione al rapporto tra costi della rosa e fatturato complessivo, mantenendo sotto controllo stipendi e ammortamenti.

Il caso Vlahovic e le scelte di Spalletti

Tra i dossier più delicati figura quello di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo rappresenta uno dei contratti più pesanti dell'intera rosa e il suo accordo è destinato a scadere nel giugno del 2026. La situazione impone una scelta rapida. La società dovrà decidere se tentare un rinnovo a condizioni differenti oppure valutare una cessione per evitare il rischio di perderlo a parametro zero. Si tratta di una delle decisioni più importanti dell'estate bianconera. Sul fronte tecnico non sono invece previsti cambiamenti. Luciano Spalletti ha confermato la volontà di proseguire il proprio lavoro e partecipare alla costruzione della nuova squadra. L'allenatore resterà alla guida del progetto, ma dovrà confrontarsi con una realtà economica più complessa. La sfida della prossima stagione sarà trovare il giusto equilibrio tra competitività e sostenibilità. La Juventus vuole tornare ai vertici del calcio italiano, ma dovrà farlo senza le risorse garantite dalla Champions League. Un equilibrio delicato che renderà ogni scelta decisiva per il futuro del club.